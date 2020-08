tmwradio Tacchinardi: "Sarri è sempre sembrato un ospite. Pjanic ha ragione"

Ospite di TMW Radio, l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua sull'addio di Sarri, esonerato dalla Juventus nel pomeriggio: "Non avevo avuto segnali da Torino, ma non credo che servisse questa sconfitta per l’esonero di Sarri. È sempre sembrato un ospite che non si sentiva a suo agio. Al Napoli invece era un capopolo. Ieri c’erano molti giocatori in condizione precaria. C’era poco poco mordente, poca cattiveria. Ieri si, la Juve ha vinto formalmente ma l’unico che ha vinto è stato Ronaldo. Con tutto il rispetto per Olivieri, ma pensare che la Juve ha lasciato andare via uno come Mandzukic fa riflettere. Pjanic-Bonucci? Sto dalla parte del bosniaco. La Juve deve fare molto di più. Ha ragione sul fatto che questa squadra doveva fare di più. Tra Mancini e Zidane preferirei il francese. Conosce la Juve e sa farsi rispettare, ma anche Mancini andrebbe bene. Credo che potrebbe proprio arrivare il ct della nazionale".