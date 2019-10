TMW RADIO - Tedeschi: "Ferrero detestato dalla piazza dovrebbe fare di tutto per andarsene"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, Corrado Tedeschi ha detto la sua sulla difficile situazione della Samopdoria. Queste le sue parole:

Sui primi mesi: "Era da tantissimi anni che non si viveva una situazione del genere. la società allo sbando. Ferrero è detestato dalla piazza, anche a causa delle sue dichiarazioni: credo dovrebbe fare di tutto per andarsene. Il presidente ha un po' saccheggiato la squadra, vendendo troppi pezzi pregiati, ma Ranieri è il migliore che si potesse prendere".

Su Ranieri: "Lui e Ferrero sono entrambi di Testaccio, avranno trovato un punto di incontro. Arriva un allenatore che coi miracoli ha una certa dimestichezza. E' una splendida persona e un grande allenatore"

Sulla squadra e sul mercato: "Quagliarella lo scorso anno ha fatto un autentico miracolo sportivo, ma alla sua età ogni anno che passa si fa sentire molto di più. Vengono in mente i tanti attaccanti, come Zapata e Muriel, venduti per fare cassa e dispiace. Sono certo che Ranieri, per accettare, abbia avuto le sue garanzie tecniche".

Sui tifosi: "Siamo abituati a questi alti e bassi della Sampdoria, ma l'ultima gara con il verona ha mostrato una squadra passiva, che sembrava non fosse scesa in campo. I tifosi perdonano la sconfitta se vedono impegno, è mancata capacità reattiva. I giocatori erano svuotati, sono iniziati a mancare gli attributi".

Sul Genoa: "Non ci consola che il Genoa sia penultimo, meglio pensare a noi: Genova è una città meravigliosa ed entrambe le sue squadre hanno un presidente indesiderato. E' una situazione particolare, bisogna pensare alla salvezza. I conti li faremo al derby!"