TMW RADIO - Teocoli: "Il Milan unica squadra di livello senza bomber vero"

© foto di Pietro Mazzara

Teo Teocoli, storico tifoso del Milan e presentatore televisivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio prima della cena di Natale organizzata dalla società rossonera: "Ieri ho visto grande forza e grande voglia. Mi piace molto Bonaventura, poteva fare meglio anche prima se solo avesse giocato. Miglioramenti non ne ho visti tanti, però c'era più carattere e siamo riusciti a segnare. C'è tanto da fare. Cambio in panchina? Quando le cose non vanno bene, saltano gli allenatori. Va così. Il problema principale è che siamo l'unica squadra di livello senza un bomber da 25 gol. È una mancanza grave, perché tutte le formazioni di vertice hanno un grande attaccante".