Per parlare del turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Simone Tiribocchi.

Un pensiero sull'Atalanta. Ci pensa allo Scudetto?

"Si sta parlando tanto di questa squadra e ogni volta sorprende. Ieri aveva tanto da perdere nel derby e invece ha stravinto. Va in campo per vincere su tutti i campi, allo Stadium non ha avuto alcun timore. Se avessero vinto a Torino, ci potevano pensare allo Scudetto. Ho visto un Gasperini sorridente, in Champions incontreranno una squadra piena di campioni ma che non giocano da mesi. Sarà una partita complicata ma ci sperano di passare il turno".

Questa Atalanta può arrivare seconda. Il prossimo anno può puntare al titolo?

"Credo che molto dipenderà dal mercato, da cosa prenderanno. hanno preso Malinovskyi, che sta dimostrando di essere un grande giocatore, hanno venduto Kulusevski facendo una grande plusvalenza. Credo che possa rimanere con questo organico e mettere qualche altro giocatore per avere ancor più qualità".

Gasperini è un allenatore da top club?

"Allenare l'Inter non è come allenare l'Atalanta. Devi gestire un gruppo, non solo allenarlo. Gasp è migliorato molto invece. Chiunque entra ora fa bene, punta su tutto il gruppo. Cosa che a Milano non si era visto".

Sarri è stato contestato a più riprese, si parla di incomprensioni con i giocatori. Rimarrà il prossimo anno?

"I calciatori sono professionisti. Se un allenatore viene supportato dalla società, i calciatori si adattano e credono in lui e alle sue idee. Conte è così. Ti chiede cose in allenamento e ha la fiducia totale della società. Se non lo segui, sei un pesce fuor d'acqua. Se sei un professionista ti devi mettere in linea e andare su quella linea. Adesso fare l'allenatore è difficile, ti giudicano per quanto vinci e non per quanto dai. Inzaghi per esempio ha valorizzato tutta la rosa e ora è in crisi e non ha vinto e può essere contestato. Sarri ha fatto un campionato importante con una squadra non costruita per lui. Ed è ancora in corsa in Champions. Per me rimarrà e gli faranno una squadra più vicina alle sue caratteristiche".

La Lazio può riprendersi con l'Udinese?

"La Juve ha un vantaggio importante, stasera la Juve farà risultato pieno con il Sassuolo, che è comunque una sorpresa. Per la Lazio il sogno Scudetto è andato".