TMW RADIO - Tiribocchi: "Deluso dal Benevento. Breda, miracolo a Livorno"

© foto di Alberto Mariani

A parlare di Serie B a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Simone Tiribocchi. Ecco le sue parole:

Sui playout di Serie B e il Venezia

"Ieri la situazione era particolare, era una partita importantissima ma si era creata tensione. La squadra poi era in difficoltà, visto lo sciopero del tifo. Non era semplice neanche per la Salernitana. Credo che quanto successo, se fosse capitato a Lotito, non sarebbe stato accettato anche da lui. Non è stata una brutta partita. Il Venezia però non è riuscito a far gol, un difetto che si è portato per tutta la stagione. La Salernitana ha deciso di difendersi con ordine dopo lo svantaggio numerico. E' stata una partita molto emotiva".

Sul bilancio della stagione della Serie B

"Nei playoff mi ha deluso il Benevento, doveva giocarsela fino alla fine, anche se ha incontrato un grande Cittadella"

Su Nesta e Breda

"Nesta è un allenatore che non conosceva la B, ma ha dato la sua impronta al Perugia. Ha dato un ruolo nuovo a Verre, che ha fatto un campionato strepitoso. Ha dato qualcosa di nuovo alla squadra. Breda è esperto, ha sofferto ma ha tenuto duro e ha portato alla salvezza il Livorno, che è stata una vera impresa".