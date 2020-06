tmwradio Tiribocchi: "Serie B, Frosinone favorito per il 2° posto. Ardemagni protagonista"

Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di Lazio e di Serie B. Ecco le sue parole:

Tare punto di riferimento della Lazio?

"Ha fatto un ottimo lavoro, ma anche Inzaghi ha dato tanto al club, riuscendo a plasmare i giocatori e a farli esprimere ad alti livelli".

Milinkovic rimarrà anche il prossimo anno?

"Dipende se andrà in Champions e se vincerà magari lo Scudetto. Sarrebe da migliorare la rosa e quindi lui servirebbe. E' stato difficile trattenerlo quest'anno, ma non so quanto possono darti la prossima stagione, visto quello che è successo. Ma con la Champions credo che rimarrà a Roma".

Stadi aperti a breve, che ne pensa?

"Dovrebbe essere tranquillo di non rischiare. Io ripartirei e poi, una volta vista l'evoluzione della situazione, vedrei se è il caso e come far tornare il pubblico".

Serie B: tolto il Benevento, quale squadra può ripartire subito forte? E in coda?

"Vedo ancora favorito il Frosinone per la lotta al secondo posto. Nell'ultimo periodo era diventato solido, senza mostrare un gioco spettacolare. Dietro credo che la Cremonese possa tirarsi fuori dalla zona bassa con qualche vittoria di fila".

Quale giocatore potrà essere protagonista di questo finale?

"Ninkovic è un talento puro ma deve crescere. Ma dico Ardegmagni".