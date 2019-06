© foto di Daniele Andronico

Davide Torchia, procuratore, ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, di Juventus e non solo.

Su Rugani

"Sicuramente gli fa piacere che ci sia Sarri ora. Il cambio andava fatto, per questo meglio che sia arrivato un allenatore che che ti conosce e di cui conosci il gioco come Sarri, che ora vorrà di più da te".

Sulla Juventus

"Pensare a Guardiola? E' vero che c'è il sogno, ma si sa benissimo che è un allenatore che è arrivato ad un livello altissimo e ad un livello economico incredibile, anche per la Juventus. Non è perché è arrivato Cr7, deve arrivare anche lui. Un conto è un calciatore, un conto è un allenatore. Guardiola sta già in una squadra dovre stra-guadagna, non ho mai creduto che fosse un allenatore che la Juve potesse prendere. E' stato preso Sarri, allenatore per cui Guardiola stravede, perciò è stata fatta una buona scelta".