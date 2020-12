tmw radio Torricelli: "Juve, bene aver pescato il Porto. Tridente possibile"

A parlare di Champions e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Moreno Torricelli.

Un commento sui sorteggi di Champions:

"Per la Juventus prendere il Porto va benissimo. Per Atalanta e Lazio sarà più complicato, ma si gioca contro i più grandi come Bayern e Real. Quindi tutto questo può aiutare l'ambiente a fare cose incredibili e un entusiasmo importante. Puoi perdere sì, ma queste sfide ti gasano tanto. Mi auguro che il pubblico possa partecipare. Bergamo soprattutto si meriterebbe di vivere una partita così".

La Juve non può avere paura del Porto dopo aver battuto il Barcellona in casa:

"E' una squadra attrezzata per arrivare alla fine. Le altre sono sotto ai bianconeri, tranne quelle che sono passate prime nei gironi. Non ti regalerà niente nessuno però, ma da qui a fine febbraio potranno cambiare tante cose. Ci si dovrà far trovare pronti".

Juve, si arriverà a giocare con il tridente?

"Una squadra è fatta di equilibri. Dipenderà moltissimo dalla voglia di sacrificarsi di tutti. Poi la qualità fa la differenza, è vero. Ma se non si riesce a farlo, meglio l'equilibrio che un talento in più in campo".

Atalanta, è ormai rottura tra Gasperini e Gomez. Questa situazione potrà incidere nel cammino Champions e non solo?

"Difficile dire chi ha ragione. Quando si antepone il fatto personale è deleterio. Come capitano devi dare l'esempio a tutti. E' triste perché da due anni a questa parte l'Atalanta sta vivendo qualcosa d'incredibile. Non credo che la favola posa finire, perché il gruppo è talmente abituato a competere per certi obiettivi che credo ci siano giocatori, oltre Gomez, che possono sostituirlo. Come giocatore puoi essere deluso, ma era meglio non rendere pubblica la situazione".

La Lazio ha bisogno di rinforzi?

"Ha una rosa corta, sta facendo ottimi risultati anche in coppa ma per gestire anche il campionato devi avere più uomini. Qualche innesto sarebbe ideale".