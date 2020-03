tmwradio Torricelli: "Juve, Stadium a porte chiuse? Un vantaggio per l'Inter"

L'ex di Juventus e Fiorentina Moreno Torricelli ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi del momento.

Che ne pensi delle ultime disposizioni del Governo?

"Giusto che si giochi a porte chiuse, l'incolumità degli spettatori è la cosa principale. Certo, dispiace che partite così importanti si disputino a porte chiuse è una tristezza, ma la salute viene prima di tutto".

Ne trae vantaggio qualcuno da questa situazione?

"Nessuno, purtroppo in questi giorni ognuno ha cercato di portare acqua al suo mulino e questo è triste. Bisogna lasciare gli interessi personali e pensare a quelli collettivi".

Neanche La Lazio?

"Il fatto che la Lazio si sia portata avanti fa bene al gruppo e all'autostima. Essere in testa aumenta l'entusiasmo. E poi è fuori dalle Coppe e ha una gestione delle partite diversa rispetto a Inter e Juve. Il fatto di aver giocato la partita e essere avanti è solo un vantaggio per la Lazio, che diventa pericolosissima per la Juventus".

Che Juve contro l'Inter?

"Giocherei con Cuadrado esterno del tridente d'attacco, ma non so se rinunciare a Dybala o Higuain. Con il centrocampo dell'Inter molto folto è indispensabile Cuadrado. Si metterebbe così Danilo dietro di lui, che è più difensore. Mi aspetto una squadra più solida contro i nerazzurri".

L'Inter potrebbe essere condizionata da uno stadio vuoto?

"Giocare a porte chiuse non è un bello spettacolo per nessuna squadra. Chiaramente per l'Inter venire allo Stadium pieno sarebbe stato più condizionante. Credo che giocare a porte chiuse sia un vantaggio per i nerazzurri".