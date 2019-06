TMW RADIO - #TottenhamLiverpool, il pronostico di Hernanes: "3-1 Reds"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A TMW Radio è intervenuto l'ex centrocampista di lazio e Juventus Hernanes per dire la sua sulla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham: "Per me finisce 3-1 per il Liverpool, anche se tifo Tottenham per il mio amico Lucas Moura. Vince il Liverpool perché è la squadra più matura, forte fisicamente ed agile. Ed è in forma in questo momento".