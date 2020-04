tmwradio Tovalieri: "Ancora troppi rischi, non si deve riprendere il campionato"

Sandro Tovalieri, ex attaccante e tecnico, ha detto la sua sul momento del calcio italiano a TMW Radio, durante Maracanà.

Un bel segnale quello di Dzeko sulla riduzione degli stipendi:

"Una bella iniziativa, che arriva da un grande uomo e da un grande calciatore, che si sta mettendo a disposizione per rinunciare ad una parte dell'ingaggio. E' un gesto di solidarietà per tutta la comunità e le persone che non stanno lavorando".

Sul protocollo da seguire per riprendere l'attività, il presidente dell'Olbia Calcio ha detto che la Serie C rischia di non ripartire:

"Io lavoro in una squadra di Eccellenza a Roma, è da un mese e mezzo che abbiamo chiuso. Non è facile, ma al di là del calcio c'è la vita, che va preservata. Pensiamo ad altre realtà come Bergamo, dove sarebbe surreale giocare a porte chiuse con quello che sta accadendo fuori".

Cosa fare dunque?

"In questo momento non mi manca il calcio. Si deve scendere in campo solo se c'è lo 0% di rischio. Tra qualche giorno ci sarà un decreto che ci dirà di rimanere a casa fino a maggio. I calciatori sono fermi da due mesi, come si potrebbe riprendere? Si parla di maxi ritiro, ma la situazione è ancora tragica. Dobbiamo capire che non siamo immortali, quindi va salvaguardata la vita".