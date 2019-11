TMW RADIO - Tovalieri: "Atalanta, gioco incredibile. Europa in crescendo"

Sandro Tovalieri, ex attaccante e tecnico, ha detto la sua sulla Champions e non solo a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Sull'Atalanta

"Ha fatto una partita bellissima, tanta qualità e gioco spumeggiante. E' un percorso in crescendo, ha pagato lo scotto all'inizio, il risultato col Manchester gli ha dato fiducia. Bello che si possa giocare ancora la qualificazione. Conosco l'ambiente, è pieno di entusiasmo. In questi anni stanno facendo bene, stanno vivendo un sogno con la Champions. Se non dovesse passare, non sarebbe un dramma. Non vedo risvolti negativi, anzi, incentiverebbe il gruppo che potrebbe fare ottime cose in campionato".

Sulla Roma

"Ha dimostrato grande carattere Fonseca, vedi come ha gestito Florenzi. Ho letto in una intervista che mette regole anche per il pranzo. E' un allenatore di polso, che ha carta bianca da parte della società e i risultati sono buonissimi. Il gruppo lo segue, peccato per la partita importante di Istanbul, le partite col Borussia potevano dire altro. E' cambiato il gioco di Fonseca, si è adattato al calcio italiano, ha creato una bella atmosfera".