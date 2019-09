TMW RADIO - Tovalieri: "Inter, con Juve e Barcellona partite chiave"

L'ex attaccante e tecnico Sandro Tovalieri ha detto la sua sugli argomenti del momento a TMW Radio, durante Maracanà.

Sull'Inter

"Barcellona e Juve diranno qualcosa di più. Ora viaggia in maniera fantastica. Non è un calcio bellissimo ma Conte trasmette qualcosa di più rispetto agli altri. Poi è anche un po' fortunata, come ieri con la Lazio. L'Inter ora è più concentrata sul campionato, anche se una grande squadra non dovrebbe tralasciare nulla. Certo il pari all'esordio ha lasciato scottati i nerazzurri e si pensa più al campionato. Conte sa di avere una rosa molto competitiva, credo che col passare delle giornate, crescerà anche come gioco".

Sulla Juventus

"Bianconeri col trequartista? Quando prendi uno come Sarri, serve tempo per assimilare i suoi schemi. Per ora non sta facendo un buon calcio ma è una squadra cinica, che sfrutta le occasioni che ha. Riesce a variare le formazioni in base agli avversari che affronta. Oggi sta vedendo la soluzione migliore al momento. Il problema ora è la mancanza di Chiellini dietro. I gol che ha preso con lui non li avrebbe presi. Serve poi dare fiducia a De Ligt".

Sulle romane

"Entrambe avevano un impegno importante. La Lazio aveva quello più difficile. La Roma, dall'euforia di Bologna aveva ricreato entusiasmo. Si sapeva che l'Atalanta poteva creare dei problemi. L'ultima mezz'ora la Roma è scoppiata atleticamente. Se avesse segnato Zaniolo, non so cosa poteva accadere. Zaniolo ha sbagliato per aver creduto di aver fatto tutto. A livello di gioco comunque è stato fatto un passo indietro".