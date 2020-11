tmw radio Tovalieri: "Maradona chiese di scambiare la maglia con me. Va ritirato il pallone"

L'ex bomber Sandro Tovalieri a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di giornata e in particolare di Diego Armando Maradona: "Una notizia, quella della sua morte, che mi ha colto di sorpresa. Io l'ho conosciuto, è stato mio amico, c'ho giocato contro. Feci il mio primo gol in un Napoli-Roma contro di lui, fu una grande emozione. Fece un gesto bellissimo, fu lui a chiedermi la maglia e mi disse che ero fortissimo. Ma durò tre ore, la diedi a un bambino piccolo tifoso del Napoli che morì 4-5 giorni dopo. Un gesto che rifarei un milione di volte. Era di un'umanità straordinaria. Per grandi giocatori si ritirano le maglie, oggi per lui dovremmo ritirare il pallone".