Tovalieri: "Questa Roma deve credere alla zona Champions e all'Europa League"

Per parlare dell'ultimo turno di campionato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex bomber Sandro Tovalieri.

Scudetto, discorso chiuso per Inter e Lazio?

"Con il pareggio di ieri, l'inter si è complicata la corsa. La Juve ha preso tre punti importanti. La Lazio ha fatto mezz'ora alla grande ma 4 punti non sono troppi. Vedremo come sarà la condizione fisica tra qualche partita, perché è davvero un campionato anomalo. Non credo che la Juve, persa Supercoppa e Coppa Italia, si lasci sfuggire anche lo Scudetto".

Sarri e Conte: a chi fare un appunto ora?

"A Sarri. Conte ha iniziato un nuovo percorso di crescita all'Inter, ha portato una nuova mentalità e non può pretendere di vincere subito. Sarri lo ritengo un bravo allenatore, ma non ho notato la differenza con Allegri. Se Allegri fosse stato ancora alla Juve, non avrebbe preso sei gol in due partite dalla Lazio. Questa Juve però ha tutte le caratteristiche per fare il doblete".

Dzeko il più forte centravanti di sempre della Roma? Meglio puntare all'Atalanta o prepararsi per puntare all'EL?

"Ha fatto due gol da grande bomber. La partita si era complicata dopo il gol regalato. Si poteva complicare il tutto invece la pazienza e i cambi giusti, oltre alle giocate di Dzeko, hanno fatto sì che portasse a casa una partita importante. Spero non tralascino nessun obiettivo. E' vero, l'Atalanta è avanti ora con tanti punti, ma finchè c'è speranza bisogna lottare".

Torino, Cairo ha detto che non vende Belotti. E' giusto?

"Lo prenderei per la Roma. E' un combattente, è un giocatore affidabile. Con la crisi che c'è, non credo che si possa investire una cifra importante in Italia per uno come lui".