TMW RADIO - Tovalieri: "Roma, Friedkin riporti entusiasmo nell'ambiente"

Per parlare delle ultime in casa Roma è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex attaccante Sandro Tovalieri. Ecco le sue parole:

Sul cambio di proprietà

"Se va in meglio sono contento. Sono ore frenetiche, i tifosi sono in attesa. Ultimamente il rapporto con Pallotta si era spento. Siamo pieni di entusiasmo, sperando che il nuovo proprietario porti la Roma ai livelli che merita. E non vendendo i migliori pezzi".

Sugli anni di Pallotta

"A livello di vittorie non abbiamo festeggiato nulla. La semifinale di Champions dopo aver battuto il Barcellona è stata unica. Ci sono stati momenti in cui si poteva vincere un trofeo o uno scudetto, ma poi abbiamo trovato davanti una corazzata. Peccato, perché la Roma poteva avere una squadra importante, ma c'erano le esigenze di bilancio. Costruire sempre una squadra da vertice, vendendo i big, è complicato. Pallotta non ha avuto un bel rapporto con la gente, ma a livello imprenditoriale non si può dire nulla, ha venduto la Roma con un valore maggiore".

Sui giocatori top dell'era Pallotta

"Salah e Nainggolan due grandi acquisti che ci hanno regalato emozioni, così come Dzeko. Sono contento poi di Veretout, che ha dato quantità e qualità. E abbiamo trovato uno Smalling incredibile, che ha dato stabilità alla difesa".

Su De Rossi

"Un suo rientro in società? Si presenterebbe con le credenziali giuste Friedkin. Sappiamo cosa ha dato per la maglia della Roma Daniele, sarebbe una cosa belle inserirlo nello staff tecnico. Da amico gli direi di tornare alla Roma con una nuova proprietà".

Su chi chiederebbe al nuovo proprietario

"Con la nuova proprietà speriamo di fare un grande colpo a giugno. Non direi Messi, ma magari Neymar..."