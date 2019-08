TMW RADIO - Tovalieri: "Roma, hai bisogno del bomber. Prendi Icardi"

A parlare di Roma ma non solo è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex attaccante Sandro Tovalieri. Ecco le sue parole:

Sui giallorossi e il loro mercato

"Con il Perugia ha messo in pratica qualche buona cosa. Bisogna dargli tempo però, serve possesso e organizzazione di gioco. Si sono intraviste belle cose. Sul mercato il tecnico ha chiesto elementi adatti, per ora schiera Dzeko in attesa di un bomber che lo sostituisca. Milik, Icardi, Higuain, ma se non si sblocca nulla. Serve un ottimo attaccante per lottare per un posto in Champions. Higuain? Per me si sbloccherà a fine agosto. Spero nel colpo Icardi".

Su Schick

"Ero contento del suo arrivo, ci si aspettava tanto. Se continua a perdere il treno, credo che il suo percorso alla Roma si può dire concluso. Peccato, poteva essere un ottimo giocatore".

Sull'affaire Dybala-Lukaku

"Sarebbe un'ottima plusvalenza. Sono rimasto stupito di questa trattativa, visto che Lukaku sembrava destinato all'Inter. Magari Dybala non rientra nel progetto tecnico di Sarri. Higuain quindi via? Se non dovesse arrivare Icardi, sarebbe una scelta importante".