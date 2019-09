L'ex attaccante Sandro Tovalieri ha parlato di Roma in diretta a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Sul centrocampo

"Fonseca sta cercando di capire il calcio italiano. A centrocampo la Roma deve rimanere un po' più coperta, visto che la fase difensiva ha lasciato un po' di dubbi. Servirebbe cambiare modulo. Mi aspetto tanto da Veretout, è una squadra che può fare il suo campionato e si può giocare il posto in Champions".

Sul quarto posto

"Non faccio tanto affidamento sul Milan, che non ha fatto grandi colpa. Vedo bene Roma, Lazio e Atalanta. Ma per me le due romane sono favorite. La Roma ha sempre smantellato. E ricominciare con 10-11 elementi nuovi è difficile. Le altre invece stanno costruendo. Un valore aggiunto è Inzaghi nella Lazio, che ha una grinta impressionante".