tmwradio Tovalieri: "Roma, sfida della svolta con l'Atalanta. Mi sarebbe piaciuto Gasperini"

La Roma e il suo momento al centro del dibattito di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. A parlarne in diretta l'ex attaccante e tecnico Sandro Tovalieri.

Atalanta-Roma crocevia fondamentale per il quarto posto?

"E' vero che mancano tante partite ma è importantissima. Se la Roma la dovesse perdere, sei punti sono tanti contro una squadra che sta facendo un bel calcio. Se dovesse fare risultato positivo, sarebbe in netta corsa e tornerebbe entusiasmo. Mi aspetto una partita vera da parte della Roma, di carattere e di personalità, per dimostrare che gli ultimi passi falsi sono casuali. Ma è un momento di difficoltà, e Fonseca deve essere bravo a riordinare le idee e mettere in campo una formazione competitiva".

Cosa pensi delle uscite di Petrachi?

"Se è successo qualcosa è giusto stemperare e non creare ulteriori tensioni. Io credo che la squadra deve rimanere sempre e solo con l'allenatore, poi il ds può prendere la decisione di andare in ritiro o meno ma a fine partita. Ma non fare troppe polemiche. Non credo volesse scavalcare l'allenatore. Ha fatto d'istinto, magari però non è piaciuto ai giocatori".

Sarà anche la sfida Gasperini-Fonseca. Ad oggi ha fatto bene la Roma a scegliere il portoghese?

"Fonseca mi piace, ma è una scommessa. Gasperini sarebbe stata quasi una certezza. E' uno che lavora molto con i giovani, alla Roma ne avrebbe avuti molti. Giusto che abbia rifiutato se si è sentito una seconda scelta. Io avrei puntato su di lui, senza togliere nulla a Fonseca, che ancora deve adattarsi al calcio italiano".

In caso di sconfitta, panchina di Fonseca in bilico?

"Sicuramente si creerebbero dei grandi malumori. Non credo che una società che ha un progetto voglia capovolgere situazioni dopo tre sconfitte. Ma si creerebbero dei punti di domanda. Mi auguro che possa essere la partita della svolta".