L'ex bomber Sandro Tovalieri ha commentato la situazione della Roma e non solo in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Perché Pallotta ha rifiutato la trattativa con Friedkin?

"Sembrava che fosse in procinto di dare il suo sì al passaggio, poi è arrivato il Covid-19. Se non ci sono stati i presupposti, forse è perché l'offerta al ribasso non lo soddisfa e ora cerca nuove opportunità. La Roma sta vivendo delle problematiche, i conti parlano chiaro. Ogni anno per risanare i bilanci sei costretto a vendere ed è molto difficile competere con il vertice. E la gente contesta. La Roma ha bisogno di avere una grande squadra e competere per qualcosa d'importante, ma oggi è molto difficile".

Le piacerebbe se tornasse Nainggolan?

"L'ho sempre considerato un grandissimo ,al di là di qualche errore che lui ha commesso fuori dal campo, ma dentro ha sempre dato il massimo. Si vede che ha la Roma nel cuore, sarebbe un gradito ritorno perché per me sta bene anche fisicamente. Spero davvero torni. Ma è di proprietà dell'Inter e dare un giocatore così a una concorrente sarebbe difficile. Ma sono società amiche e affari se ne sono fatti negli anni".

Tare parla di un mercato povero, che ne pensa?

"Sarà sicuramente un po' ridimensionato, ma non povero, visto cosa ha ottenuto Icardi al Psg. La Lazio? Vedremo se cederà qualcuno per offerte importanti. Milinkovic è un grande giocatore e ci pensano tutti i big. Lo scorso anno è stato anche contestato, ma adesso si è venuta a creare una situazione famigliare che è positiva".

Quanto ha perso il calcio italiano con la cessione di Icardi?

"E' un grande giocatore, è nel pieno della carriera. I presupposti all'Inter non c'erano più, ha fatto una scelta precisa ed è andato in un top club. L'Inter ha preso tanti soldi ma intanto ha valorizzato Lautaro. Il calcio italiano ha perso un giocatore importante ma preferisco Lautaro, perché è più utile alla squadra".