L'ex bomber e tecnico Sandro Tovalieri ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del momento.

Arthur, Kean, Fekir, Arthur: chi le piacerebbe vedere il prossimo anno in Serie A?

"Werner e Arthur sono già affermati. Ma mi piacerebbe rivedere Kean, nel primo periodo della Juve fece cose straordinarie. Sarebbe bello ridargli un'opportunità. E' un giocatore di prospettiva. Alla Roma? Preferirei Arthur".

Su chi investirebbe?

"Punterei su Chiesa".

Zaniolo secondo te rimane alla Roma?

"Ogni anno siamo sempre col fiatone, chi emerge è sempre a rischio cessione. Se vuoi costruire qualcosa d'importante, devi tenere certi calciatori. Se lo vendi, non sarà semplice rimpiazzarlo".

Cambierebbe Immobile con Milik e conguaglio?

"Milik è un grande giocatore, ma Immobile è una certezza. Non lo cambierei facilmente. Me lo terrei stretto l'azzurro".

Tra Milik e Lozano chi tratterrebbe?

"Anche Lozano è forte, bisogna vedere come si sviluppano le annate. Il Napoli ha avuto diverse problematiche, il giocatore ha avuto delle difficoltà ma rimane un giocatore importante. Tra i due però sceglierei sempre Milik. E' elegante, segna e fai giocare la squadra".

Lei è per la ripartenza del campionato?

"Sono per una ripartenza ma a rischio zero, per non mettere a rischio la salute dei giocatori. Se riparte il calcio, ripartono tante cose. Io mi metto nei panni dei giocatori. Non so se hanno tutta questa fantasia di tornare a giocare".