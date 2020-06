tmwradio Tricella: "Hellas, complimenti a Juric. Juve, che reazione di De Ligt"

vedi letture

Per parlare dell'Hellas Verona a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto un grande ex come Roberto Tricella.

Verona-Napoli, una partita che si prospetta davvero interessante:

"Nell'ultima partita il Verona ha dimostrato di stare molto bene. Il Verona sta rispecchiando le sue caratteristiche: velocità e organizzazione. Juric si sta superando? I risultati dipendono dalle qualità dei giocatori. Quest'anno è buona e caratterialmente è come il suo allenatore".

Juric è pronto per il salto di qualità?

"Potenzialmente è pronto, soprattutto per una panchina come quella della Fiorentina. Il prossimo anno vedremo chi riusciranno a prendere, altrimenti sarà un grande punto di domanda il suo secondo anno all'Hellas".

Questo Verona ricorda qualcosa dell'Atalanta di Gasperini?

"Sono sempre sul pezzo, non mollano mai. Rispecchia il carattere del tecnico. Quando vengono i risultati, puoi permetterti di rischiare qualcosa in più. Ora l'entusiasmo è al massimo, rischiano e le cose vanno bene. Spero in un grande finale di stagione".

De Ligt sta crescendo. E' merito suo o anche di Sarri?

"Di tutti. In primis suo, perché è uscito da una situazione imbarazzante. A inizio stagione era sempre dentro a occasioni da rigore. Ha avuto un grande carattere e ne è venuto fuori alla grande. Per l'età che ha, sta facendo più che bene. Non è facile giocare nella Juventus".

Che ne pensa di questa Juve?

E' come a inizio stagione, se non sei al 100% rischi, ma poi le caratteristiche tecniche vengono fuori. E' ancora la prima candidata per vincere lo scudetto".