tmw radio Tricella: "Juve, col Barcellona sarà dura. Dybala va aspettato, Morata una sorpresa"

vedi letture

L'ex calciatore Roberto Tricella a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato delle italiane in Champions.

Barcellona-Juve, che è anche Messi contro CR7:

"Dovrebbero far vedere le immagini dei vecchi difensori italiani che fermavano altri fenomeni come Maradona o Giordano. Oggi segnano troppo certi giocatori, è imbarazzante. Abbiamo avuto sempre difensori importanti, mentre davanti elementi genio e sregolatezza. Oggi tutti si vogliono uniformare e tutti hanno snaturato le proprie caratteristiche".

La Juve per il primato ha bisogno di tre gol contro il Barcellona. Ce la può fare?

"La vedo dura, anche perché il Barcellona può anche subire ma in fase difensiva comunque non molla. Nell'ambito di una partita però può succedere di tutto".

Va aspettato Dybala?

"Può cambiare la partita in ogni momento. Ma Morata sta facendo benissimo, è una sorpresa. Oltre a segnare, fa giocare bene la squadra. In questo momento da l'impressione di fare qualcosa in più".

E la Lazio?

"E' una squadra di qualità che ha alti e bassi che a volte fanno dubitare. Deve affrontare la partita con il piglio giusto e non sottovalutare nessuno. Se non entri subito in partita, poi è difficile recuperare e vai incontro a brutte figure. Ma se lo fa, può passare sicuramente".

Torino, i tifosi contestano la società ora:

"I tifosi devono smetterla. Si ricordano del blasone ma si dimenticano dove erano quando li ha presi Cairo. Non possono pretendere di vincere il campionato".