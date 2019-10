TMW RADIO - Ursino: "Crotone, continua così. Messias è da A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha raccontato il momento della squadra calabrese ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Sulla partita con il Pisa

"Chi ha visto la partita, ha visto veramente un grande match, intenso, giocato molto bene da entrambe. Ai punti meritavamo la vittoria. ma nel calcio a volte ti devi accontentare. Sono partite che puoi anche perdere per un episodio. IN questo momento però stiamo giocando un grande calcio".

Sul campionato

"Giocando così, dobbiamo impegnarci di più per vincere e avere più cattiveria sotto porta. Così arriveranno le vittorie, ne sono sicuro".

Sugli acquisti del mercato estivo

"Facile dire Messias, perché sta facendo partite straordinarie. Nessuno lo conosceva, noi lo avevamo preso già a gennaio scorso. Per me può giocare in Serie A già adesso, ma tanti altri giocatori stanno avendo una crescita, come Crociata. Dobbiamo stare attenti perché quest'anno è un campionato molto equilibrato. L'obiettivo primario è la salvezza, poi ce la giocheremo. Zanellato per me può migliorare ancora tanto. Può arrivare a grandi livelli. Anche Molina. Tutto grazie al tecnico Stroppa, che è più da A che da B".

Su Benali

"E' un giocatore sul quale il presidente ha fatto un grande sacrificio per riscattarlo. E' straordinario come giocatore e uomo. Merita il palcoscenico della B. Per i ragazzi è un punto di riferimento".

Su Tounkara

"Non ha sfondato? Appena è arrivato, è partito subito titolare. Si è infortunato, poi è esploso Budimir e trovando poco spazio e avendo fretta è voluto andare via".

Sul prossimo match contro il Venezia

"E' un'altra squadra che gioca molto bene, si vede la mano del tecnico. Sarà dura e dobbiamo continuare ad affrontare le sfide come stiamo facendo da inizio anno, con cattiveria e velocità".

Sulle prossime sfide

"Pensiamo partita per partita, non abbiamo paura di nessuno. Renderemo vita dura anche alle squadre più quotate. E' una squadra che sta prendendo entusiasmo. A febbraio-marzo vedremo a che punto saremo. Per ora l'obiettivo è la salvezza, dopo la paura dello scorso anno non dobbiamo più rischiare nulla".