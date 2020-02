TMW RADIO - Ursino: "Juric? Un predestinato"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, ai microfoni di “Stadio Aperto” su TMW Radio parla dell’affermazione di Juric, del suo Crotone e dei giocatori passati sotto la sua gestione.

Si aspettava questa esplosione di Juric da allenatore?

“Si, me lo aspettavo, Ivan era un predestinato. Noi gli abbiamo affidato la squadra e siamo andati subito in Serie A. Ho avuto due allenatori straordinari sotto la mia gestione: Gasperini e Juric. Ora sulla nostra panchina c’è Stroppa che penso possa fare anche lui il salto di qualità”.

Su Stroppa e sulla stagione del Crotone:

“Poche volte a Crotone ci sono stati degli esoneri, Stroppa era stato mandato via per poi essere richiamato e nella sua seconda esperienza sta facendo molto bene. Purtroppo la squadra ha perso qualche punto per strada, siamo stati sfortunati, però la classifica di Serie B è molto corta e se siamo lì dove siamo vuol dire che meritiamo questa posizione”.

Juric e Gasperini sono poi passati entrambi dal Genoa, che situazione sta attraversando ora il grifone?

“Il Genoa merita molto di più della posizione nel quale si ritrova. È una squadra storica e merita di ritornare dove Gasperini l’aveva portata. Quest’anno in panchina hanno Davide Nicola che salvò il mio Crotone all’ultima giornata, spero riesca a ripetersi con il rossoblu”.