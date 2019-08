TMW RADIO - Valcareggi: "Chiesa rischia due anni di tribuna in Viola"

© foto di Federico De Luca

L'agente di mercato Furio Valcareggi ha parlato dei movimenti in Serie A durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sulla Fiorentina

"Commisso non cede Chiesa neanche per 100 milioni di euro. Il rifiuto del calciatore è netto, Montella non lo vuole così. Se lui vuole andare via, la Fiorentina potrebbe far valere il vincolo contrattuale. C'è il rischio che il giocatore possa andare in tribuna per due anni".

Sul mercato dei viola

"Lirola ok, Boateng basterebbe solo una parte del suo potenziale per fare bene. Ribery? Ha fatto finali di Champions, ma si è spesso infortunato. Non lo prenderei perché ha davvero poco altro da dare. Serve gente che vuole crescere".

Su Zaniolo

"Calma con Zaniolo, ha dimostrato ancora poco. Non è ancora chiaro il suo ruolo. Ha classe ma deve ancora trovare un'identità e una collocazione tattica ben precisa. Per ora è stato sopravvalutato".