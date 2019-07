TMW RADIO - Valcareggi: "Fiorentina, Chiesa ormai va ceduto"

L'agente Furio Valcareggi ha parlato durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Chiesa e tanto altro.

Su Chiesa

"Il procuratore è fondamentale qui. Enrico ha parlato pochissimo con la Fiorentina e questo non è buono. Potevano parlarsi di più. Io dico già da questo inverno che andrà alla Juventus. Non si sono parlati perché l'argomento è pesante e per questo servirebbe il procuratore. Non credo che ci siano alternative ora. Se vuoi vincere, non puoi rifiutare la Juventus. Rimane e non rinnova? Sarebbe guerra aperta, allo stadio ci sarebbero turbolenze, gli darebbero del mercenario. Non c'è soluzione, se non quella di cederlo. I Della Valle lo avevano già ceduto".

Sul Napoli e la trattativa per James Rodriguez

"Ho parlato con Giuntoli, l'ho visto sereno, come se l'affare sia già fatto. E per me è così. Costa, è vero, perché passi dal Real Madrid, però ci sta. Se non è sicuro, ha comunque una soluzione vicina, come qualità, a James".