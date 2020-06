tmwradio Valcareggi: "Tonali-Juve? La Fiorentina sarebbe perfetta per crescere"

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Si riparte: tante partite in notturna e si parla anche di un ritorno del pubblico più avanti. E' una strada percorribile?

"L'importante è ricominciare. Il pubblico è difficile da gestire. Ora bisogna rispettare chi ha paura, perché il danno sarebbe incredibile e non si deve rischiare. Magari più avanti. Ora però ricominciamo e vedremo".

Tonali quanto vale e chi lo prende?

"E' il sogno della Fiorentina, ma Cellino ha fatto un'asta. Ha fatto bene in B, ha fatto qualcosa di buono quest'anno. Una squadra come la Fiorentina sarebbe l'ideale, perché potrebbe giocare titolare ed esprimersi al meglio".

Giusto per la Juve?

"Sostituire Pjanic con lui? Non puoi farlo. Per la Juve sarebbe un inserimento lento, ma non al posto del bosniaco. Davvero servirebbe crescere in una squadra di media fascia come la Fiorentina. La Viola venderebbe Chiesa e Milenkovic. Se ci fosse l'offerta del Barcellona, lo darei subito via".

Iachini rimarrà alla Fiorentina?

"Vorrebbe dire che in queste dodici partite ha fatto bene, altrimenti sarà sostituito".