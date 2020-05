tmwradio Valentini: "Agnelli chiuda la vicenda Calciopoli. Playoff pallino di Gravina"

Ad affrontare i temi del momento in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Condò dice ad Andrea Agnelli di chiudere il capitolo Calciopoli. Che ne pensa?

"Andrea Agnelli potrebbe utilizzare questo decimo anniversario di presidenza facendo un gesto politico di grande valore e chiudere la vicenda Calciopoli. Nessuno vuole archiviare Calciopoli, a partire dalla Federazione. Rimane una delle pagine più vergognose del calcio italiano. La sua presidenza segna un grande sviluppo del club dal punto di vista delle infrastrutture, dallo stadio alla Continassa, fino al settore giovanile".

Si riparla di playoff e playout:

"E' un vecchio pallino di Gravina, che ci pensa anche per il futuro. La Federazione oggi ha possibilità di decidere eccezionalmente di disputarli. Non è un caso che in Europa, proprio per l'affollamento di quadre, c'è solo un caso di playoff, ed è il Belgio. Ci sono pro e contro, ma non vedo possibile un'unità d'intenti in questo senso in Federazione".

La percentuale di un eventuale inizio del campionato?

"Molto alta, ora tutto è in mano al presidente del consiglio Conte. Il Cts sta valutando la situazione, dopo le modifiche apportate. Il calcio ha il diritto, come tutti i settori produttivi, a ripartire. Non si possono mettere i bastoni tra le ruote, come ha fatto il ministro Spadafora e il Coni".