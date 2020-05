tmwradio Valentini: "Cesare Maldini grande gestore, Sacchi mi fece penare"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è andato in onda un piacevole face-to-face con l'ex dirigente Figc Antonello Valentini, con immagini a ripercorrere la sua storia.

Prima foto con i festeggiamenti a Berlino nel 2006:

"La mia esperienza professionale negli ultimi 30 anni è legata ai colori della Nazionale. Ho fatto un'esperienza straordinaria, ho avuto il privilegio di conoscere allenatori e giocatori straordinari. Ho lavorato da ct come Vicini fino a Conte".

Secondo scatto con Cesare Maldini:

"Ci qualificammo ai Mondiali del '98 lì. E' stato un personaggio pazzesco. Ho un grande ricordo, come gestore di uomini è stato fantastico.Ti fulminava con lo sguardo. Lo vidi cacciare durante la preparazione, in un allenamento pubblico, Buffon perché faceva un po' lo scemo. Lo vidi attaccare Panucci a Wembley negli spogliatoi".

Terzo scatto con Vicini:

"Eravamo a Roma per Italia '90. Per me è stato un secondo padre. Arrivai in Nazionale nel 1987, mi accolse come un figlio e di questo gli sono grato".

Una foto con Gigi Riva:

"Un mito in tutti i sensi, una persona che non ha bisogno neanche di parlare. Ha una personalità forte, tanti giovani lo veneravano in Nazionale. Era un confessore per i calciatori, nonostante la differenza d'età".

Quinta foto con Arrigo Sacchi, Ancelotti e Carmignani:

"Era una foto prima della partenza per Usa '94. Sono grato ad Arrigo perché mi ha insegnato tanto e ha dato una volta seria all'organizzazione delle squadre nazionali. Gli staccherei la testa per alcuni eccessi, mi fece perdere anni di vita nel ritiro. In tanti mi dissero che non lo sopportavano, ma aveva un tale carisma e spiegava ogni cosa. Ha insegnato tanto a tutti. Ancelotti faceva da mediatore tra tecnico e giocatori. E' un uomo estremamente intelligente, è piacevole parlare con lui di calcio".

Sesta foto con Valentini da giovane che gioca a tennis:

"E' stato il primo amore, ancora lo pratico. Ho tanti amici nel mondo del tennis. Ho seguito tanti tornei in giro per il mondo. E' uno sport ch ti dà un equilibrio psico-fisico straordinario".

Settima foto con Papa Francesco:

"Ho fatto tutte le scuole in un istituto dei gesuiti, e Bergoglio è un gesuita. Ho conosciuto tra quei sacerdoti della gente che sta venti anni avanti rispetto alla situazione di quel momento. Sono credente a modo mio. Quel giorno ricorreva l'anniversario della morte di mio padre e fu un bel momento, perché glielo ricordai".

Ottava foto con la moglie:

"Mi sopporta da 43 anni, ho due figli maschi e 4 splendidi nipoti, con cui ho un rapporto straordinario, mlto diverso da quello con i figli. Arrivarono in un momento difficile, perché in quel momento lascia la Nazionale. Per me è stata un'iniezione di fiducia straordinaria".

Nono scatto con tutta la famiglia:

"La facemmo dopo un pranzo per un anniversario di matrimonio. Rappresenta in pieno la grande sintonia che c'è tra di noi".

Decimo scatto con i genitori:

"Non ci sono più, purtroppo. Mio padre morì nel 2008 quando ero a Pechino. Fu direttore della Gazzetta di Bari".