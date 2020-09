tmwradio Valentini: "Disgustato dai casi Suarez e Diawara. Spero si faccia chiarezza"

A parlare dei casi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Caso Suarez, come valuta la vicenda?

"Abbiamo la fama meritata di furbastri, francamente è una cosa che fa male al calcio, che già deve fare i conti con tanti eccessi, non solo economici. Se metti insieme il caso Suarez, quello Diawara e lo sciopero della Serie C, un senso di disgusto ti viene. Certe cose vanno chiarite, senza sconti. Spero si faccia chiarezza su tutto, con equilibrio e senza evocare punizioni esemplari ma giuste, proporzionate, anche con un certo realismo, come nel caso Diawara".

Quale la perplessità sul caso Suarez?

"La ricerca della scorciatoia, della truffa. Ho letto che la procura Figc ha aperto un'inchiesta, che è un atto doveroso. I due ordinamenti devono viaggiare su binari paralleli. La Juventus non è indagata e si è chiamata fuori. Ma c'è un avvocato che fa parte di uno studio, che è di riferimento da sempre per la Juventus. Probabilmente a questo avvocato è stato richiesto di agire. Quello che non sarà perseguibile è Suarez, perché non è tesserato Figc e non ricade sotto la giurisdizione della Figc".

La Uefa potrà fare qualcosa sul caso Suarez?

"Si regolerà in base agli accertamenti della Federcalcio. Se ci sarà un pronunciamento a scapito del giocatore da parte della magistratura ordinaria, la Figc segnalerà alla Uefa il caso e questa potrebbe intervenire, prendendo provvedimenti nei confronti del calciatore".

Cosa si augura?

"Spero che questa vicenda spinga il Coni ad approfondire la questione passaporti in tutte le discipline sportive, a cominciare dal padel, dove c'è stata nell'ultimo mese un'invasione di stranieri".

E sul caso Diawara?

"Il giudice sportivo non poteva fare altrimenti, il 3-0 è un atto dovuto. La Roma ha diritto di fare ricorso e si è affidata a un legale capace. Penso si possa escludere il dolo da questa vicenda, la Roma aveva spazio nelle liste per inserire Diawara, è un mero errore formale, anche se grave per una società professionistica".