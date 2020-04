tmwradio Valentini: "Il calcio deve pensare alla ripartenza. Decida il Governo"

A parlare della ripresa della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Che ne pensa della situazione e delle ultime parole del ministro Spadafora?

"Il calcio è un settore produttivo importante, non è irrinunciabile, ma ha il dovere, oltre che il diritto di ripartire. Se non sarà possibile, la responsabilità di dire stop è del governo. Fa bene Gravina a dire che non sarà lui a firmare la chiusura. Il Governo ha il dovere di decidere. Quello che non è accettabile è che non si possa ridiscutere di una ripartenza del calcio. E' ridicolo che si possano fare allenamenti individuali nei parchi ma non nei centri sportivi. Non capisco questo atteggiamento punitivo nei confronti del mondo del pallone. Mentre Belgio, Francia e Olanda hanno chiuso, Germania e Portogallo riprendono, la Spagna ci sta pensando ed è più avanti di noi. Nessuno dice che in Italia si debba giocare a tutti i costi, ma il calcio ha il diritto e il dovere di avere un piano, di prepararsi. Anche il calcio è un settore produttivo".

Intanto la Ligue 1 ha dato i propri verdetti del campionato:

"Con il blocco del campionato, vorrei sapere dalla Uefa e dalla federazione francese, come faranno il Psg e il Lione, che sono nelle coppe europee, a giocarle ad agosto, senza fare partite serie. La Uefa vuole portarle assolutamente a termine e questo è un problema che si intreccia con le vicende nazionali".

Perché in casa Juve non si parla? Magari i giocatori:

"La positività di Dybala forse non depone alla ripresa. Credo sia un problema di attenzione e attendismo rispetto a quanto sta accadendo".