Valentini: "Il calcio ha il dovere di programmare una ripartenza"

L'ex dirigente Antonello Valentini ha parlato della ripresa del campionato (e non solo) in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Ora la Uefa e la Figc hanno dato delle date:

"La Figc pensa, se ci saranno le autorizzazioni necessarie, riprendere gli allenamenti il 18 maggio e riprendere il campionato i primi di giugno. Si potrà ripartire solo in A, è l'unica che può farlo. Ho letto dello stanziamento della Uefa di 70 milioni per i club. Quelli sono soldi dei club e non della Uefa. Sono soldi che vanno ai club che hanno prestato i propri soldi alle Nazionali e ricevono una sorta di indennizzo per aver prestato i propri giocatori per questi impegni".

Perché Malagò è così "spigoloso" col mondo del calcio?

"Non lo so, aveva criticato il calcio che sta provando a ripartire. Credo che il calcio abbia il dovere, come tutto lo sport, di programmare una ripartenza. Il Coni ha detto che presenterà entro lunedì a Spadafora un programma di ripresa. Il problema rimane per gli atleti olimpici, che sono di strettissima competenza del Coni. La Pellegrini aveva detto che si parlava solo di calcio, e ha detto bene. Ma deve chiedere al Coni per questo. Alle discipline olimpiche ci ha pensato Mornati, che ha convocato per il 28 aprile una video-call i direttori sportivi di tutti gli sport. Era ora".

Sarri pensa a Jorginho al posto di Pjanic:

"Pjanic, quando non c'è, te ne accorgi. Ha una tale abilità tecnica che, muovendosi in una zona molto delicata, riesce a fare delle cose che può fare solo lui. Qualche volta eccede nel palleggio, ma deve capire che non tutti sono come lui in termini di qualità. Sarri è pragmatico e per questo gli contesta di toccare troppo il pallone".