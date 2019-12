TMW RADIO - Valentini: "Inter, mancato di rispetto alla stampa italiana"

© foto di Federico De Luca

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per commentare il caso Conte-stampa e non solo.

Sulle parole di Conte sui giornalisti

"Se Conte ritiene di essere stato diffamato, se la vedrà con i suoi legali e ha tutto il diritto di difendersi nelle sedi opportune. Mi stupisco di Marotta e della dirigenza. Ho gestito per anni i rapporti della Nazionale con la stampa. Ci sono stati passaggi molto turbolenti, ma non ci siamo mai permessi né di annullare una conferenza stampa né un silenzio stampa. L'Inter ha mancato di rispetto a tutta la stampa italiana, non solo al Corriere dello Sport. Sono sistemi medioevali che speravo ci fossimo lasciati alle spalle. Non mi aspettavo neanche le reazioni di Milan e Roma su un titolo che non era per nulla razzista. Spero che la Lega, insieme alla Federazione, si ponga anche questa questione".

Sulla Juventus

"Il tridente? Non sono mai stato appassionato di queste formule 'magiche'. La parola chiave è l'equilibro della squadra. La Juve ha un potenziale davanti che nessuno in Italia ha. Ad alcune squadre però bisogna adattarsi, non si può pretendere sempre di imporre il proprio gioco. Avere davanti Dybala, CR7 e Higuain fa paura a chiunque. Ma l'allenatore, che ha i giocatori tutti i giorni sotto gli occhi, è l'unico che può sapere quando sfruttarli tutti insieme. Per me deve farlo più spesso, ma dipende anche dagli avversari".