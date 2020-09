tmwradio Valentini: "Inter, niente alibi per Conte. Può puntare allo Scudetto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex dirigente Figc Antonello Valentini ha commentato così le notizie del giorno:

Conte, partenza col brivido ma prima gioia:

"Per il momento non ci saranno piagnistei di Conte, come visto lo scorso anno. Quest'anno di alibi la squadra e la società ne hanno pochi. Hanno una rosa forte e numericamente adeguata. Non è inferiore alla Juventus, non deve per forza vincere lo Scudetto ma ha tutti i presupposti per puntare al titolo".

Cosa ne pensa del caso Genoa e delle positività al Covid di diversi giocatori?

"Si deve navigare a vista. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Il Genoa ha fatto regolarmente i tamponi, quindi i tempi d'incubazione della malattia sono piuttosto lunghi. Non so se la Lega di A sta pensando di sospendere il campionato, ma si complicherebbe il percorso delle coppe europee. Sospensione? Io ad oggi non so cosa si potrebbe fare".