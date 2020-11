tmw radio Valentini: "Italia, con la Bosnia sfida difficile. Prandelli? Contento del suo ritorno"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Caos tamponi, che ne pensa?

"C'è una gran confusione. Una cosa è certa. C'e c'è un minimo dubbio, il calciatore deve essere fermato".

Nazionale, obiettivo final four:

"Incontriamo una Bosnia rimaneggiata, ma sono una squadra orgogliosa e non sarà semplice. Se la Nazionale ripetesse la prestazione lucida e tenace vista a Reggio Emilia, dove abbiamo annullato la Polonia, la vittoria sarebbe a portata di mano. Ho visto un gruppo che ha dimostrato grande coesione, merito dell'impronta data da Mancini".

Mancini il miglior tecnico italiano ora?

"Ci sono tanti allenatori bravi. Ho lavorato con tanti ct, è un assemblatore di uomini, deve prendere il meglio e creare un clima dove ognuno si sente protagonista. E' vero che lui sembra più allenatore che selezionatore, ma tanto dipende anche dalla disponibilità dei giocatori. Ossia avere gente perbene e disposta ad ascoltarlo. Le soubrette non fanno bene alla Nazionale".

Quali altri tecnici le piacciono?

"Ottimo De Zerbi, sta facendo un ottimo lavoro al Sassuolo. Sono molto contento del ritorno in pista di Prandelli, che era rimasto ai margini per scelte errate ma anche per il fatto di non aver avuto un procuratore".