tmwradio Valentini: "Juve, delusione Sarri. Mancini irritato da Lippi? Gravina saprà mediare"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi di giornata.

I meriti di Sarri o CR7 su questo Scudetto della Juventus: quali sono?

"Meriti e demeriti vanno distribuiti fra tutti, ma non sarà questo Scudetto a glorificare una stagione deludente della Juve. E' mancato soprattutto il gioco. Vince lo Scudetto meritatamente ma anche per demeriti degli avversari e la spocchia di qualcuno che pensava di arrivare a dama subito. Vedremo cosa accadrà in Champions, che potrebbe ribaltare il clima in squadra. Sarri criticato? Lo dico nel suo interesse di stare calmo e di replicare in altra maniera alle critiche e accettarle".

E cosa contesta ancora a Sarri?

"Sul 2-1 contro la Lazio toglie una punta per mettere Rugani, per difendere il risultato contro una squadra decimata. Questo vuol dire qualcosa. Doveva portare il bel gioco, secondo Paratici e Nedved, che hanno deciso di mandare via Allegri, ma l'obiettivo per ora è fallito. Mi dispiace l'atteggiamento vittimista di Sarri, che dice che sta sul cavolo agli altri. La Juve ha uno staff importante nella comunicazione e dovrebbe spiegare certe cose al tecnico".

Cosa ne pensa dell'arrivo in Figc di Marcello Lippi?

"Mi auguro che Gravina abbia fatto bene i conti. E' un valore aggiunto Lippi per la Nazionale e la Federazione ma si deve chiarire bene il rapporto con Mancini, che non può accettare tutoraggi. Gravina però saprà far ragionare i due, con un vantaggio complessivo per tutto il club Italia".