tmw radio Valentini: "Juve in crescita. Lazio, Inzaghi bravo in un momento così difficile"

Per parlare delle italiane nelle Coppe a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Cosa ha detto le partite di ieri di Lazio e Juventus?

"La modestia degli ungheresi ha favorito un largo successo della Juventus. Ma vincere all'estero non è sempre facile. Il valore di questa vittoria non è nel risultato, ma nell'entusiasmo del gruppo. Ho visto passi avanti ma questa Juve deve accelerare anche in campionato. Per quanto riguarda la Lazio, il grande merito di questi risultati va dato a Simone Inzaghi, che in un momento difficile è riuscito a dare motivazioni alla squadra".

E sul caso tamponi in casa Lazio?

"Fino a prova contraria non posso credere che la Lazio abbia violato il protocollo. C'è un'inchiesta in corso, vedremo. La Federazione aveva proposto di unificare i risultati, ossia concordare dei parametri per tutti, cosa che non è stata fatta, cosa che alcune società hanno rifiutato. Così si indebolisce tutto il sistema. Non è possibile che si assista a uno spettacolo del genere, dove uno è positivo per la Uefa e negativo per la Serie A".

Dybala ancora indietro come condizione fisica?

"Un problema fisico c'è, viene da un periodo in cui si è allenato poco e male. E questo incide. Poi subisce un po' la concorrenza, ma qui deve essere bravo Pirlo. La Juventus per le ambizioni che ha, deve essere necessariamente una squadra a più facce, che non vuol dire cambiare sempre ogni settimana, ma avere soluzioni diverse, moduli diversi".