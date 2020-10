tmwradio Valentini: "Juve-Napoli, scontro di poteri. Così rischia di saltare il campionato"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini dai microfoni di TMW Radio, a Maracanà, è tornato sul caso Juventus-Napoli e non solo:

Chiesa alla Juve:

"Un grande colpo, non c'è dubbio. Rafforza ulteriormente un organico già stellare. Un giocatore deve andare dove porta il cuore e non solo i soldi. Ha deciso di lasciare la Fiorentina e per i tifosi è uno smacco, ma non si può parlare di mercenari. Non è così. Si tratta di professionisti e a volte certe cessioni sono favorite dalle società cedenti per mettere a posto i bilanci. E' un ragazzo fortissimo, utile per la Nazionale e un grande acquisto per la Juventus".

Juve-Napoli: si va verso lo 3-0 a tavolino. Che ne pensa?

"Siamo di fronte a uno scontro di poteri. Da un lato ci sono le legittime volontà della Regione, dall'altro c'è il protocollo della Figc. E' saltato il protocollo, con quello che è successo nelle ultime ore e il patto tra società che aveva permesso di chiudere il campionato scorso. Questa vicenda rischia di far saltare il campionato. Il protocollo Figc teneva insieme tre principi: la tutela della salute, la parità di trattamento dei club e il principio di lealtà sportiva. E' saltato anche questo e ora vedremo cosa accadrà. Io so per certo che alla Uefa guardano con molto allarme questa situazione italiana. Il 20 ottobre cominciano le Coppe Europee e la Uefa non farà sconti a nessuno nel caso succedesse qualcosa di simile".

Tante però le polemiche sulla Juve e Agnelli:

"Così come il Napoli ha ritenuto di seguire le indicazioni della Asl, la Juve, di fronte a una Lega che ha detto che la partita non era rinviata, non poteva fare altro che scendere in campo. La Juve non poteva fare altrimenti e non è giusto scagliarsi contro ad Agnelli".