TMW RADIO - Valentini: "Milan, meglio Giampaolo di Pioli"

© foto di Federico De Luca

L'ex dirigente della Figc Antonello Valentini ha parlato dei maggior temi del momento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Sulla maglia verde della Nazionale

"Se il problema è la maglia, vuol dire che la Nazionale è in buona salute. E questo è un bene. Capisco tutte le leggi di mercato, ma una operazione del genere avrei imposto che si facesse fuori da partite ufficiali".

Sul Milan

"Boban dice che manca esperienza alla squadra? A chi lo ha detto, allo specchio? Dispiace per questa situazione. Maldini deve crescere nel ruolo di dirigente. Boban ha lasciato un lauto compenso alla Fifa per cimentarsi in questa avventura. Giampaolo vede un calcio che piace di più di quello di Pioli. Pioli è stato esonerato più volte, non un curriculum eccitante. Mentre il Milan ha bisogno di stabilità e programmazione. Io avrei tenuto Giampaolo".

Sulla Sampdoria

"Ha avuto diverse fibrillazioni in società. Non è un'atmosfera serena per lavorare. A Di Francesco viene contestato di non aver utilizzato alcuni acquisti, vedi Gabbiadini. E' un momento negativo, che sta vivendo anche il Genoa. Ma ha dato una lezione, tenendo Andreazzoli".