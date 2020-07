tmwradio Valentini: "Playoff? Lega divisa, difficile già la prossima stagione"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Iachini riconfermato sulla panchina della Fiorentina:

"E' una persona seria, sono contento per lui. Con lui ho vissuto le Olimpiadi di Seul. E' una persona competente. A Firenze può essere un calmieratore e un gestore di uomini. Ma serviranno dei rinforzi, perché non gli si possono chiedere miracoli. E' un primo passo per la ricostruzione della Fiorentina".

Sarri e Conte contestano il calendario: che ne pensa?

"Che la piantassero entrambi con questi piagnistei. Dagli allenatori arrivasse invece un segnale di compostezza e fair play. Così come Gsperini, che ha dei precedenti in questo senso. Da allenatori e calciatori devono arrivare segnali positivi".

Gravina crede ancora nei playoff:

"Bisogna però anche sedersi e ragionare sui pro e i conti. Nella Lega deve esserci un'ampio appoggio, che al momento non c'è. In 40 giorni varare i playoff è molto difficile. Se in Europa siamo solo noi tra i grandi Paesi ad applicarli, qualche motivo c'è. Galia fa bene a porre il problema, ma pensare che il prossimo anno si cambi lo vedo difficile. Così poi rischierebbe di vincere la squadra più in forma tra aprile e giugno".