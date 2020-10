tmwradio Valentini: "Protocollo? Se non viene rispettato, campionato a rischio"

Per parlare del caso di Juventus-Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Domani il giudice sportivo deciderà su Juve-Napoli. Cosa si aspetta?

"Mi aspetto una decisione di grande responsabilità, in linea con i regolamenti vigenti. O ci mettiamo in testa che vogliamo giocare a calcio o lasciamo perdere. Il protocollo sottoscritto si basa su tutela della salute, parità di trattamento dei club e rispetto del principio di lealtà sportiva. Dipende dalle società il tutto. Se non si vuole rispettare più quel patto, non vedo come si possa continuare a giocare il campionato. La politica è entrata nel caso e De Luca ha fatto un grave errore. Entrata scomposta e pretestuosa, non si doveva tirare in ballo il presidente Agnelli e la Juventus".

Gravina forse doveva intervenire nella questione?

"Gravina ha ben altri problemi al momento e non lo tirerei in ballo. Sottolineerei che la decisione di far sostituire l'U21 con l'Under 20 nella prossima partita è un grande segno di responsabilità".