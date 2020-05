tmwradio Valentini: "Spadafora ha un atteggiamento punitivo nei confronti del calcio"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini. Ecco le sue parole:

C'è stata la nuova informativa al Senato del ministro Spadafora. Come la commenta?

"Sono stupito anche del suo like al post su Twitter. Non può essere il ministro che va contro il calcio. Tradisce un'animosità viscerale e un atteggiamento punitivo nei confronti del mondo del calcio. E questo non va bene".

Parla anche di squadre in quarantena nelle scorse settimane. Quali?

"C'è totale incompetenza. Ci si deve affidare a dei consiglieri che conoscono la materia e che non remano contro il mondo del calcio. Mentre l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, la Polonia e altri Stati hanno stabilito un protocollo severo per ripartire, con l'isolamento di un giocatore infetto, noi invece stiamo ancora a mettere i bastoni tra le ruote alla ripresa della Serie A. Come la moda, il turismo, la ristorazione ,anche il calcio è un settore produttivo che deve provare a ripartire. Il calcio versa oltre un miliardo di tasse, che servono anche a far funzionare il movimento di base e tutti gli altri sport che il Coni gestisce". Abbiamo cinque squadre nelle Coppe europee. Se si va avanti così, rischiano di non partecipare. E la Uefa ci tiene sotto osservazione. Lo spettacolo che stiamo mostrando in queste settimane non è dei più edificanti".

Che messaggio recapitare a Spadafora?

"Il calcio ha bisogno di un trattamento diverso da parte di un ministro dello Sport".