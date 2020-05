tmwradio Valentini: "Stupito da Spadafora. Il Governo decida in fretta sulla ripartenza"

Antonello Valentini, ex dirigente Figc, ha commentato le ultime questioni riguardanti il calcio italiano a TMW Radio, durante Maracanà.

Spadafora ha ribadito lo stop del calcio fino al 18 maggio. Che ne pensa?

"Ho letto le nuove dichiarazioni e mi sono fatto una risata amara. Da un ministro dello Sport non mi aspetto un intervento del genere. Lui smentì il premier Conte su una possibile riapertura, poi ieri Lamorgese lo ha smentito, dando l'autorizzazione agli atleti di allenarsi negli impianti sportivi, anche se individualmente. E' più garantito Acerbi che si allena a Formello o a Villa Borghese? A Spadafora manca un po' di competenza e soprattutto una coerenza di linea che già abbiamo visto nelle scorse settimane".

Cosa succede negli altri campionati?

"Abbiamo in Europa, Portogallo, Polonia e Germania che hanno ricominciato, la Spagna sta per ripartire. Il protocollo della Spagna è stato firmato dal Governo e dal Coni locale. Si prevede la ripresa in campo entro un mese. Il protocollo della Germania è simile a quello e al nostro. In Germania e Spagna si ritene che i contagiati vadano messi in isolamento, con test ai compagni, senza bloccare gli allenamenti. Tutto da noi ruota su cosa succederà se ci fossero dei casi di positività. Se il Governo italiano, sulle base dei pareri degli esperti, ritiene che non si possa riprendere a giocare, lo decida, si assuma la responsabilità di decidere. Nessuno dice che si debba giocare a tutti i costi, ma il calcio ha il dovere di prepararsi, come ogni settore, ad una ripresa, con tutte le cautele che debbono esserci".

Anche Renzi ha contestato Spadafora:

"Non esiste solo il calcio. E' vero, ci sono Serie B e C ferme, c'è un mondo dilettantistico che rischia di sparire, ma anche gli altri sport, individuali e di squadra. Occupiamoci del calcio, ma anche degli altri, soprattutto dei dilettanti".