A dire la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Che ne pensi di questo calcio che non si ferma di fronte al Coronavirus, almeno quello europeo?

"Ho guardato le due partite di Champions con profonda amarezza. Si è perso troppo tempo, bisogna dire basta. Spero che finalmente si decida lo stop delle Coppe Europee e si arrivi anche allo stop di tutti i campionati nazionali, per poi farli disputare e concludere più avanti. E, anche a malincuore, di rinviare nel 2021 i campionati europei. Non si possono giocare in questo momento. L'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere tre rappresentanti nella Uefa: Uva, Agnelli e Christillin. Non ho ancora sentito una parola in merito a questa situazione. I calendari ora saranno tutti da riscrivere. Faccio presente che la Fifa ha sospeso le prime partite per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2022".

Che aggiungere?

"Che ci saranno nelle prossime settimane oltre 40 sfide in giro per l'Europa delle Nazionali. Alcune squadre hanno trasferte negli Usa e in Qatar. Bisogna intervenire in maniera urgente, in tempi brevi".