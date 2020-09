tmwradio Valentini: "Zaniolo sfortunato. Nazionale, Mancini ha ricostruito l'anima"

A parlare di Nazionale e non solo a TMW Radio, durante A Tutto Mercato, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Un commento sulla vittoria dell'Italia in Olanda:

"Piccoli azzurri crescono. Barella e Locatelli su tutti hanno dimostrato tutte le potenzialità per far parte di questa squadra. Certo, è rientrato Jorginho, ma la squadra ha girato bene rispetto alla Bosnia. Mancini ha ricostruito l'anima di questa squadra. Avremmo visto in campo anche Bastoni se non ci fosse stato l'infortunio di Zaniolo, quindi continua la ricostruzione della Nazionale da parte di Mancini. E poi c'è stato il ritorno di Chiellini, sempre un gladiatore. E' stata una prova confortante. Forse mancano i gol, perché noi abbiamo costruito parecchie occasioni e abbiamo realizzato solo una rete".

Quale formazione è quella ideale?

"Mancini dovrà mixare le due formazioni viste e trovare i 23 stabili che possano essere alternativi. Una grande squadra si regge su equilibri in campo e fuori. La prova di Firenze va vista con grande indulgenza, visto ciò che c'è stato, ossia il Covid. Stare insieme fa bene, lo dimostra questo maxi raduno. Bello poi il premio a Caputo, che ha meritato la maglia della Nazionale".

Zaniolo, ennesima tegola per questo ragazzo:

"E' un ragazzo sfortunato. Ha 21 anni però e tornerà quello che abbiamo visto. E' una gran perdita soprattutto per la Roma. Trovo indecenti e inqualificabili i post di persone che lo hanno insultato sui social. Speriamo di rivederlo agli Europei".

E' arrivata una risposta importante da Immobile, anche senza il gol:

"Non c'è dubbio. Credo che non si possa discutere per le sue qualità e il carattere. Mancini dovrà trovare il modo di inserirlo. Lui ha il fiuto del gol ed è fuori discussione la sua utilità per la Nazionale".

Serie A, si aspettava questo stallo sul mercato?

"Non mi sono mai appassionato del calciomercato. Le incertezze di tante squadre, anche delle big, stanno incidendo. Vedremo cosa riusciranno a fare, ma non mi meraviglia questo stallo".