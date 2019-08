TMW RADIO - Ventola: "Sanchez all'Inter può avere gli stimoli giusti"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex attaccante Nicola Ventola per parlare della Serie A.

Sull'Inter e l'arrivo di Sanchez

"E' fortissimo, nell'ultimo periodo ha avuto un calo. Magari aveva bisogno di stimoli e l'Inter può darglieli. Gli impegni saranno tanti e aggiungerlo in rosa è buono, sarà stimolato al livello giusto".

Sulle parole di Giampaolo post-Udinese

"Di solito non si deve dire, ma lui crede in quel modulo. Poi parla in campo e vedendo il precampionato l'Inter, anche senza attaccanti, si vedeva che poteva far bene. Il Milan no. Lui c'ha provato, ma il tecnico bravo alla fine si deve adattare ai giocatori che ha e cambierà modulo"

Sullo scambio Dybala-Icardi

"Chi ne guadagnerebbe? Icardi ha sempre fatto gol, servirebbe come vice Lukaku. Con le caratteristiche di Dybala all'Inter ci sono, si dovrebbe giocare il posto. Icardi segnerebbe anche alla Juve. Nel 3-5-2 di Conte, il tecnico sognava Dzeko. Lautaro già è più attaccante di Dybala".