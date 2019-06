Maurizio Sarri quest'oggi s'è ufficialmente insediato alla Continassa. Dopo un anno al Chelsea, il tecnico nato a Napoli è tornato in Italia e quest'oggi ha tenuto la prima conferenza stampa di presentazione da allenatore della Juventus. Tanti i passaggi interessanti (QUI la conferenza stampa integrale), voi come giudicate le sue dichiarazioni? Ditecelo con messaggio audio al 3318200213. Li ascolteremo nel corso di 'Stadio Aperto', trasmissione in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 17.00. In studio Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris, in collegamento Fabrizio Biasin.

