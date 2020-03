tmwradio Vianello: "Questo il momento più difficile dell'Italia dopo la guerra"

Il giornalista Andrea Vianello è intervenuto nel pomeriggio di ieri a TMW Radio analizzando l'emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese, soffermandosi sulla gestione della situazione che ha avuto il Governo di Roma: “Siamo davanti ad un qualcosa di inedito. È il momento più difficile dopo la guerra per questo paese. Dobbiamo tollerare gli errori fatti fino a ieri cercando di trovare delle soluzioni per far fronte al problema. Le persone non hanno ancora del tutto capito che questo virus non si vede, ma fa male. Negli stati più colpiti, le misure drastiche stanno ora portando i benefici, noi ci stiamo arrivando con un po' di ritardo. La spina dorsale di questo paese è la sanità pubblica, a volte troppo bistrattata”.