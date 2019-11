TMW RADIO - Wegerup: "Ibra deve capire se tornare in A o smettere"

Jennifer Wegerup, giornalista svedese, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic dopo l'addio ai LA Galaxy a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sull'addio agli Usa

"E' Zlatan, nel bene e nel male. Lo fa per ironia, ma un po' lo fa sul serio. Ha 38 anni, adesso se vuole un altro ruolo, dopo aver smesso, deve dare il buon esempio e cambiare strada. Anche in Nazionale ha sofferto il non essere più al centro dell'attenzione. Ha sofferto certe cose ma deve anche superarle, per la Svezia e per la squadra. Rimane un grande simbolo, ora deve fare un passo avanti e lasciarsi dietro la rabbia".

Sul possibile ritorno in Serie A

"Ricordo gli anni belli in Italia, ma sono passati molti anni da quando ha lasciato il Milan. E' in una forma strepitosa ma l'età conta ormai. Vediamo se vuole rischiare di tornare in A e di dimostrare di non essere quello che era. Ci sono tante voci che girano ora in Italia. Zlatan ha sempre sognato di finire a Napoli, dove è stato grande Maradona, ma 3-4 anni fa, prima degli Usa. Poi il Milan ha un posto importante nel suo cuore. Proprio per questo, vuole rischiare di far dimenticare i buoni ricordi che ha lasciato? Sta pensando a questo.Nessuna squadra è in pole, dipende solo se vuole continuare a giocare".